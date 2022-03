In Thüringen wird es dieses Jahr vorrausichtlich genug Erntehelfer geben. Wie das Agrar-Ministerium und die Arbeitsagentur am Donnerstag mitteilten, stehen ausreichend Saisonarbeiter zur Verfügung. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird wieder mit rund 5.000 Helfern bei Argrar und Gartenbaubetrieben gerechnet. Sie kommen vor allem bei der Spargelernte, dem Obst- oder Hopfenanbau zum Einsatz.