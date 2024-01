Bisher gibt es drei Erstaufnahmeeinrichtungen im Land. Die größte in Suhl arbeitet weiter knapp unterhalb der vollständigen Auslastung. 1.385 von 1.402 Plätzen sind laut Ministerium aktuell belegt. In der Erstaufnahme in Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis sind 101 von 132 Plätzen belegt, in Hermsdorf 498 von 720 Plätzen.