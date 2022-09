In Notsituationen könne jede Sekunde entscheidend sein. Auch Kinder könnten dabei effektiv unterstützen, so der Verband anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tags am Samstag. Deshalb forderte der Thüringer DRK-Landesverband erneut, das Thema Erste Hilfe flächendeckend in den Lehrplan aufzunehmen.

In Thüringen sollten wieder mehr Schülerinnen und Schüler mit den Erste-Hilf-Maßnahmen vertraut gemacht werden, fordert das DRK. Bildrechte: dpa