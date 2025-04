Kurze Frage, kurze Antwort - eine Nachfrage ist erlaubt. Gefragt werden darf nur, wofür der Befragte Experte ist, die Fragen müssen sein Fachgebiet betreffen. Bei Mario Voigt dürfte es also kaum ein Unmöglich geben - schließlich ist er als Ministerpräsident schon qua Amt Generalist und im Selbstverständnis ja auch. Zur Premiere hätte er auch jemand anderen aus seiner Regierungsmannschaft schicken können, aber den Auftritt beim ersten Mal lässt er sich nicht nehmen. Nervös? "Ich habe Puls", sagt er, als er in den Plenarsaal kommt. Und lächelt sein Mario-Voigt-Lächeln.

Die AfD lässt eine ihrer schärfsten rhetorischen Waffen, die Südthüringerin Nadine Hofmann die erste Frage abfeuern: Ob der Ministerpräsident mal was zum Flächenverbrauch in Thüringen sagen könnte? Der kann. Locker. Kein Straucheln, kein Stocken.

Die nächste Frage kommt von den eigenen Leuten, aus der CDU-Fraktion: Wie geht es weiter mit dem "Weimarer Dreieck", will der Abgeordnete Jonas Urbach wissen. Voigt erklärt kurz, was das ist - ein spezielles Gesprächsformat zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. Na der kennt sich ja aus, denkt sich der Beobachter. Und der Nachrichtenjournalist nimmt Voigts Ankündigung mit, irgendwann mal ein deutsch-jüdisches Jugendwerk in Weimar zu etablieren.

So geht es weiter. Die Reihenfolge ist nach dem sogenannten Rangmaßzahlverfahren festgelegt. Das bedeutet, dass die AfD als größte Fraktion weitaus öfter fragt, als etwa die SPD im Landtag. Doch die Schärfe hält sich in Grenzen. Mal fragt der Abgeordnete Uwe Krell (ehemals Bau- und Immobilienunternehmer) in einer recht artigen Attitüde, ob die Landesregierung die Bautätigkeit in Thüringen ankurbeln könnte. Sein Kollege Daniel Haseloff spricht über gebrochene Wahlversprechen beim Thema Migration, aber was war noch mal die Frage? Uwe Thrum lässt sich von Voigt erklären, warum das Land die Thüringen-Rundfahrt nicht mehr so weiter fördern möchte wie früher.