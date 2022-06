Kindertagesstätten können ab sofort beim Thüringer Bildungsministerium einen Zuschuss für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung zu staatlich anerkannten Erziehern (PiA) beantragen. Gefördert werden knapp 70 Plätze an vier verschiedenen Fachschulstandorten, wie das Ministerium am Dienstag in Erfurt mitteilte.