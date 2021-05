Zwei ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete haben Bedenken an den geplanten Neuwahlen des Thüringer Landtages geäußert. Wolfgang Fiedler sagte MDR THÜRINGEN, er könne keinen Sinn darin erkennen, den Landtag im September am Tag der Bundestagswahl neu zu wählen. Es gebe überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Neuwahlen etwas an den komplizierten Mehrheitsverhältnissen ändern könnten. Eine Landtagsauflösung sei ein schwerwiegender Schritt, für den es gute Gründe geben müsse. Dies habe er gemeinsam mit seinem ehemaligen Fraktionskollege Hans-Peter Häfner den 21 CDU-Landtagsabgeordneten in einem persönlichen Brief geschrieben.

Wolfgang Fiedler in einer Landtagsdebatte (Archivbild) Bildrechte: dpa