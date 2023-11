Die Krankenhäuser hätten sich an die Situation besser angepasst, sagt Dressel. So arbeiten etwa Wald-Klinikum in Gera bereits viele ausländische Ärzte. Das Problem bestehe eher in der Altenpflege. Hier fehlten die meisten Fachkräfte und die würden gleichzeitig in Zukunft gebraucht. Laut Hartenstein-Drobny kennen ausländische Fachkräfte das Konzept der Altenpflege nicht immer. Hier könne auch die Anwerbung junger Azubis helfen. Sie könnten gleich in die entsprechenden Betriebe integriert werden.