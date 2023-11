In Thüringen kommen Fahrschüler vergleichsweise günstig zu ihrem Führerschein. Der Vorsitzende des Thüringer Fahrlehrerverbands, Harry Bittner, sagte MDR THÜRINGEN, ein Führerschein sei in Thüringen ab etwa 2.000 Euro Gesamtkosten machbar. In anderen Gegenden Deutschlands seien Fahrstunden teils deutlich teurer.