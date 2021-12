Flixtrain ist aktuell der einzige Konkurrent der Deutschen Bahn im Fernverkehr - und dieser Anbieter fährt auch durch Thüringen, je zweimal am Tag nach Berlin und nach Stuttgart . Ab Sonntag hält der Flixtrain nach Berlin morgens in Gotha und abends in Eisenach, der Flixtrain nach Stuttgart hält morgens in Eisenach und abends in Gotha. In Erfurt halten wie bisher alle Flixtrains. Dafür fällt der Flixtrain-Nachtzug über Jena und Saalfeld komplett weg .

Im Regionalverkehr von DB Regio und ihren Konkurrenten bleiben die Fahrpläne im Wesentlichen wie sie sind. An Wochenenden hält die Regionalbahn Eisenach-Erfurt morgens zusätzlich in Erfurt-Bischleben (Abfahrtszeit 5:39 Uhr). Und die als "Nordthüringer Geisterzug" bekanntgewordene Regionalbahn von Nordhausen nach Göttingen wochentags um 4:30 Uhr hält ab Sonntag auch in Thüringen - konkret in Ellrich. In diesen Zug konnten bisher Fahrgäste erst in Walkenried in Niedersachsen einsteigen - wegen der geringen Fahrgastzahl waren dem Thüringer Infrastrukturministerium Halte im Freistaat wegen der damit verbundenen Stationsgebühren zu teuer.