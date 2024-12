Eine frühe Intercity-Verbindung durch das Saaletal (Linie Karlsruhe - Nürnberg - Saalfeld - Jena - Leipzig) bringt Reise morgens nach Osten und abends nach Westen zurück. Abfahrt ist um 8:25 Uhr in Saalfeld, der Zug erreicht Leipzig um 10:09 Uhr. Weitere Halte gibt es in Rudolstadt, Jena, Naumburg und Weißenfels. Zurück geht es am Abend um 17:49 Uhr ab Leipzig. Dafür entfällt in jeder Richtung ein wenig genutzter Zug am früheren Nachmittag.

