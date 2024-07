Vor allem in Erfurt werden regelmäßig Zweiräder entwendet. Von den laut Polizeistatistik etwa 3.500 im vergangenen Jahr gestohlenen Fahrrädern kamen allein rund 1.000 in der Landeshauptstadt weg. Zum Vergleich: In Gera und Jena gab es etwa 220 beziehungsweise rund 350 Fahrraddiebstähle.