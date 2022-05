"Als Endkunde einfach in Katalogen blättern und sagen, das Fahrrad bestelle ich, das geht gar nicht mehr", sagt auch Silvio Holub, Inhaber des Fahrradgeschäfts Eldorado in Nordhausen. Die Kunden könnten nur das kaufen, was da ist. Wann neue Ware geliefert werde, wisse niemand. "Es gibt keine Planungssicherheit."

Das Geschäft macht der Händler, der liefern kann. Silvio Holub Inhaber des Fahrradgeschäfts Eldorado in Nordhausen

Erst vor kurzem sei eine Kundin 60 Kilometer aus ihrem Heimatort nach Nordhausen gefahren, weil er das Fahrrad hatte, das sie suchte. "Das Geschäft macht der Händler, der liefern kann", sagt Silvio Holub. "Die Kunden suchen mittlerweile überregional und das müssen sie auch. Da gibt es wirklich einen Einkaufstourismus. Die Leute wollen nicht monatelang warten."

Blick in die Fahrradwerkstatt bei Fahrrad-Riese in Erfurt Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Der Laden im Erfurter Thüringenpark ist gut besucht. Jetzt ist Fahrradsaison. "Es findet alles in drei Monaten statt: im März, April und Mai. Ab Juni wird es ruhiger", sagt Kevin Grudzio. Auch die Kunden, die ihr Fahrrad reparieren lassen oder zur Durchsicht bringen wollen, kommen in dieser Zeit. Die acht Mitarbeiter haben gut zu tun. Mit drei bis vier Wochen Vorlaufzeit müsse man rechnen, aber das sei schon immer so gewesen. Das eigentliche Problem sei, dass teilweise Ersatzteile fehlten, "Sattel, Kabel, Ketten".

Fahrradteile fehlen

Zum Beispiel könne der große japanische Hersteller von Fahrradteilen und -zubehör, Shimano, gegenwärtig nicht liefern, sagt Silvio Holub aus Nordhausen, da gebe es große Rückstände. Er erzählt, dass auch den Fahrradherstellern kleine Teile fehlten. Da seien etwa Fahrräder komplett montiert, aber die Bremsen fehlten noch. "Und da stehen wir als kleine Händler hinten an. Zuerst werden die großen Hersteller beliefert." Und so müsse man oft improvisieren. "Fast ein bisschen nach Ost-Manier", sagt Silvio Holub. "Doch da, wo Teile wirklich ausgetauscht werden müssen, kann es passieren, dass wir sagen, tut uns leid, haben wir nicht da. Es sieht auch nicht danach aus, als ob sich das in den nächsten Wochen und Monaten entspannt."

Letztendlich findet jeder für sein Budget ein Fahrrad. Ingolf Abe Inhaber von Abe's Fahrradcenter in Ilmenau und Suhl

Man müsse sich eben von den Zeiten verabschieden, "dass alles ständig und überall auf Lager ist", sagt Ingolf Abe, Inhaber von Abe's Fahrradcenter in Ilmenau und Suhl. "In manchen Bereichen gibt es Lücken, aber unser Laden ist gut gefüllt. Wir haben vieles an Ersatzteilen vorrätig." Natürlich, "es könnte alles einfacher sein, aber ich glaube, unsere Branche braucht nicht groß zu klagen", setzt er hinzu. "Letztendlich findet im Laden jeder für sein Budget ein Fahrrad."

Fahrräder und Zubehör bei Fahrrad-Riese in Erfurt: Noch ist das meiste vorrätig. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Wobei das Budget sehr unterschiedlich ist. Zu den Lieferschwierigkeiten kommt ein beträchtlicher Preisanstieg hinzu. Das hänge unter anderem mit den stark gestiegenen Frachtraten zusammen, die inzwischen das Zehn- bis Zwanzigfache kosteten, sagt Geschäftsführer Grudzio. "Das macht etwas aus. Das betrifft alle, nicht nur ein Hersteller sagt, es wird teurer." Silvio Holub erzählt, dass Fahrräder in den letzten zwei Jahren um 40 Prozent teurer geworden seien.

Das Fahrrad ist alternativlos für nahe Strecken. Kevin Grudzio Geschäftsführer bei Fahrrad-Riese in Erfurt