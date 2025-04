Nach den neuen Verkehrsunfallzahlen für Thüringen hat die Linksfraktion im Landtag mehr Tempo bei der Verkehrssicherheit gefordert. So brauche es freiwillige Fahrtauglichkeitschecks für ältere Menschen, Aufklärung über neue Fahrzeugtypen und sichere Alternativen im öffentlichen Nahverkehr, sagte der innenpolitische Sprecher Ronald Hande.

Auch der Anstieg bei Rad-Unfällen oder E-Scootern zeige, dass die Infrastruktur für die veränderte Mobilität noch hinterher hinke. So brauche es in Thüringen unter anderem ein durchgängiges, sicheres und barrierefreies Radwegenetz, das auch auf dem Land funktioniere. Sicherheit beginne bei der Planung, nicht beim Unfall, so Hande.