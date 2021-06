Mit der Smartphone-App "Fairtiq" sollen Fahrgäste künftig thüringenweit Bus- und Bahnfahrten bezahlen können. Ab 1. Juli soll die App zunächst auch im Kreis Hildburghausen und im Stadtverkehr in Nordhausen anerkannt werden. Partner in der Testphase sind die Unternehmen Werra-Bus und Südthüringen-Bahn sowie in Nordhausen die örtlichen Verkehrsbetriebe.