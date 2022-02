Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt forderte in diesem Zusammenhang, dem Sender Russia Today (RT) in Europa keine Sendelizenz zu erteilen. Dieser sei Putins Propagandasender und ein Sprachrohr, das nur Weisungen aus dem Kreml folge. Er sollte in keinem europäischen Land mehr eine Sendelizenz bekommen und auch in den sozialen Netzwerken blockiert werden, so Voigt.