Aktionstage gegen Fake News Falschinformationen erkennen: Journalisten klären Schüler auf

Was sind Fake News? Wie informiere ich mich im Internet und woran erkenne ich, dass es sich um Verschwörungstheorien handelt? Genau um diese Fragen geht es bei den Aktionstagen des Bündnisses "Journalismus macht Schule" in diesem Jahr. Jedes Jahr am 3. Mai, zum Internationalen Tag der Pressefreiheit, führt das Bündnis Schülermedientage in verschiedenen Bundesländern durch. Erstmals beteiligt sich auch Thüringen an den Aktionstagen.