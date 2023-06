Dass das in Praxis nicht immer funktioniert, berichtet Studiogast Heiko Rudolph aus Tambach-Dietharz im Landkreis Gotha. Seine Mutter habe ein Schreiben zu den Wohn- und Besitzverhältnissen seines verstorbenen Vaters erhalten. Eine anschließende Beschwerde sei bis heute nicht beantwortet worden. Eine "Von-oben-Herab"-Mentalität beklagt er zudem in der Verwaltung. "Umso höher die Politikebene, um so mehr Distanz ist da - auch Establishment-Denken und das ist das, was den Leuten bis "hier" steht ", sagt Rudolph. "Der Fisch stinkt generell immer zuerst am Kopf", meint auch Studiogast Heike Puhl. Ihrer Ansicht nach sind etwa Ministerposten falsch besetzt. Dort fange die Unzufriedenheit mit Politik an.