Dass die Einhaltung der Regeln stärker überprüft werden soll, findet auch die Mehrheit der Thüringerinnen und Thüringer - so das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des MDR. 75 Prozent der Befragten sprachen sich für mehr Corona-Kontrollen aus. "Das erwarten die Menschen auch", sagt Innenminister Maier. Es gehe dabei nicht darum, sofort Bußgelder zu verhängen, wenn etwa ein Gewerbetreibender die meisten Auflagen erfülle, aber an einer Stelle eine Lücke im Hygienekonzept sei. Dann gehe es darum, "verständnisvoll und angemessen" zu reagieren.

Für Professor Michael Brenner, Verfassungsrechtler an der Universität Jena, ist die rechtliche Lage, die vielen Betroffenen Kopfzerbrechen bereitet, oftmals gar nicht so kompliziert wie sie sich darstellt. Etwa der Vorwurf mancher ungeimpfter Menschen, die die 2G-Regel als ungerecht bezeichnen.

Dass der Staat keine flächendeckende Überwachung bieten kann, sei auch bei anderen Regeln so, etwa im Verkehr. Und auch, dass es an manchen Stellen im Umgang mit der Pandemie hake, beunruhigt Verfassungsrechtler Brenner nicht allzu sehr. Ja, einiges laufe nicht optimal, fasst er am Ende der Runde zusammen: "Diese Situation gab es in dieser Weise noch nicht, und auch der Staat ist auf der Suche nach den richtigen Antworten."