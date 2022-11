Mitteldeutschland vor dem Fluchtwinter - Schaffen wir das?

Der Thüringer Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) will mehr Kontinuität in der Flüchtlingsarbeit: "Die Aufnahme Geflüchteter ist eine Daueraufgabe, kein Projekt, das irgendwann zu Ende ist." Das bedeute, dass auch in den Kommunen geeignete Flüchtlingsunterkünfte dauerhaft zur Verfügung stehen müssten.