Seit Beginn des Jahres 2024 haben sich so viele Menschen an Demonstrationen beteilgt wie lange nicht. MDRfragt hat sich in seiner bisher letzten Umfrage mit diesem Thema beschäftigt, mehr als 30.000 Menschen haben daran teilgenommen. Von den Teilnehmenden an dieser Befragung waren 19 Prozent in den vergangenen Wochen bei Demos dabei.