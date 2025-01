Für Martin Schneider hat der Talk "Fakt ist! aus Erfurt" am Mittwochabend im MDR Fernsehen außer warmen Worten wohl nicht all viel Positives gebracht. Der Trainer und Aktive beim SV Eintracht Camburg im Saale-Holzland-Kreis fragte in der Sendung über die maroden Sportstätten in Thüringen: "Wie kann das sein in so einem reichen Land wie Deutschland?"