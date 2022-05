Der letzte Teil des Abends drehte sich um die Unternehmen in Ostdeutschland. Die Sitze der großen Unternehmen liegen inzwischen fast alle in Westdeutschland. Dort zahlen sie auch ihre Steuern. Keiner wird wohl mehr Audi oder BMW zurückholen können. Doch Ostbeauftragter Schneider möchte nun auch einmal "vor die Welle kommen", wie er erklärte, und verwies auf die jüngsten Ansiedlungen großer produzierender Unternehmen im Osten, wie Tesla in Brandenburg, Intel in Sachsen-Anhalt oder auch der chinesische Batteriehersteller Catl in Thüringen.