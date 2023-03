Grenzen, aber auch Chancen der Vier-Tage-Woche haben die Gäste in der MDR-Sendung Fakt ist! aus Erfurt am Montagabend diskutiert. Die von Anja Heyde und Lars Sänger moderierte Sendung zeigte durchaus, was sich in Betrieben und Einrichtungen alles ändern kann - und mit Blick auf künftige Herausforderungen vielleicht auch muss.