Richtig ist auch Ramelows Aussage, dass das Werk in Arnstadt der aktuell größte Standort von CATL außerhalb Chinas ist. Aber voraussichtlich wird das nicht mehr lange so bleiben. Denn der chinesische Konzern hat angekündigt, in Debrecen in Ungarn eine weitere Batteriefabrik bauen zu wollen, die noch viel größer werden soll als das Arnstädter Werk. In Debrecen soll eine Produktionskapazität von bis zu 100 Gigawattstunden entstehen, in Erfurt sind es nur 14 Gigawattstunden. Allerdings gibt es in Ungarn auch Kritik an dem geplanten Werk in Debrecen. Befürchtet werden unter anderem Umweltschäden.