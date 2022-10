Gleichzeitig jedoch, erinnert Herrmann, sei die Toleranz gegenüber Politikern derzeit recht gering, trotz der "nie dagewesenen Herausforderungen." Und wirbt für Verständnis: "So schnell, wie es viele erwarten, sind wir in der Politik nicht."

Bei "Fakt ist!" betont Herrmann, wie wichtig ihm als Politiker der direkte Austausch mit besorgten Menschen sei - dennoch gehe er nicht auf Demonstrationen. Es gehe inhaltlich dort nicht voran, so der Bundestagsabgeordnete.

Auch Politikwissenschaftler Vorländer sieht in den derzeit häufiger stattfindenden Demonstrationen nicht das richtige Format, um Ängste zu nehmen und Dialog zu fördern: "Demos bringen ein Thema vielleicht auf die Straße, lösen es aber nicht." Er wirbt stattdessen für direkte Gespräche auf Augenhöhe wie in Bürgersprechstunden - und aktive politische Gestaltung wie die Teilhabe in Verbänden.