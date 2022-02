Die Vizevorsitzende des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, Renate Sternatz, hat Nachbesserungen im Rentensystem zugunsten geringverdienender Arbeitnehmer gefordert. Derzeit lebten in Thüringen 70.000 Menschen mit Armutsrenten, die nicht zum Leben reichten, sagte die Gewerkschafterin am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". In verschiedenen Berufsfeldern erreichten die Beschäftigten aufgrund zunehmender körperlicher und psychischer Belastungen heute gar nicht mehr das gesetzliche Renteneintrittsalter und müssten deshalb Abstriche bei der Rente hinnehmen. Zudem seien prekäre Arbeitsbedingungen mit geringer Entlohnung und fehlender Tarifbindung weit verbreitet. Kritisiert prekäre Arbeitsverhältnisse: DGB-Vizechefin Renate Sternatz Bildrechte: MDR/Jens Borghardt

"Armutsgefährdung im Alter in diesem Sozialstaat nicht hinnehmbar"

Vor allem alleinlebende Rentnerinnen und Rentner machten sich zunehmend Sorgen, ihr Leben noch mit ihrer Rente finanzieren zu können, sagte Sternatz weiter. Gründe seien steigende Lebenshaltungskosten, Mieten, Energiepreise. "Die Frage der Armutsgefährdung im Alter ist schon sehr extrem und in diesem Sozialstaat nicht länger hinnehmbar", so Sternatz. Sie verwies auf Vorschläge, die Basis der Einzahler in die Rentenversicherung zu verbreitern, in dem etwa Selbständige und Beamte hinzugezogen würden, und auf die Idee einer Bürgerversicherung.

"Klassenspezifische Lebenserwartungen"

Die Soziologin Silke van Dyk von der Universität Jena sagte in der Sendung, etwa 20 Prozent der Arbeitnehmer seien derzeit im Niedriglohnsektor tätig. Auch würden Frauen immer noch unterdurchschnittlich entlohnt, und etwa die Hälfte von ihnen sei in Teilzeit tätig. "Für diese Leute ist das Rentensystem gar nicht gemacht, und das halte ich für hochgradig problematisch." "Unterschiedliche, klassenspezifische Lebenserwartungen": Prof. Dr. Silke van Dyk von der Uni Jena Bildrechte: MDR/Jens Borghardt

Zudem gebe es "klassenspezifische Lebenserwartungen": Ein Fließbandarbeiter lebe durchschnittlich neun Jahre kürzer als ein gut verdienender Akademiker. Mehr als ein Viertel der Schichtarbeiter erlebe nicht einmal das 65. Lebensjahr. "Die früh versterbenden Armen finanzieren die Renten der länger lebenden Privilegierten - das ist die krasseste Form von Unten-nach-oben-Verteilung, die wir haben", so die Professorin.

Auch sie sprach sich für Änderungen am Rentensystem aus. Deutschland sei das Land innerhalb der OECD, in dem das Rentenniveau am weitesten auseinanderklaffe. Dies könne man beispielsweise durch eine steuerfinanzierte Grundrente ändern.

Unternehmen brauchen ältere Arbeitnehmer

Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln verwies auf die Eigenverantwortung eines jeden Menschen in Bezug auf seine Altersvorsorge. "Wenn wir einen bestimmten Beruf ergreifen, müssen wir überlegen, ist das ein Beruf, den ich auch mit 67 noch ausüben kann", sagte er. Verweist auf Eigenverantwortung eines Jeden bei der Wahl des Berufes: Dr. Oliver Stetten vom IW Köln Bildrechte: MDR/Jens Borghardt