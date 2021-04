Heike Werner, Thüringer Gesundheitsministerin Bildrechte: Heike Werner

Das Problem sei weniger der Sport an sich, sondern das Drumherum: Hinfahren, was zusätzliche Kontakte erzeuge, ebenso wie Zusammensein nachher oder in Umkleidekabinen oder weitergegebene Trinkflaschen bei Kindern. "Wir wissen, dass jede Öffnung zu mehr Mobilität führt und mehr Mobilität zu mehr Kontakten." Damit Kinder nicht zu lange zuhause sein müssten, priorisiere das Land zuerst Schulen und Kindergärten, die auch alle erreichten. Hauptziel sei, zuerst die derzeit hohe Inzidenz zu senken. "Dann kann es sofort im Außenbereich wieder anfangen", sagte sie ohne einen Inzidenzwert dafür zu nennen.