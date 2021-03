Damit spielte Jendricke auf ein Thema an, bei dem er sich mit Hoff nicht einigen kann. Die Kontaktnachverfolgung. In Restaurants und beim Friseur sieht Jendricke kein Problem. Aber beim Einkaufen schon. "Daten, die wir nicht brauchen, dürfen wir auch nicht erheben", sagt der Landrat. "Das hilft dem Einzelhandel nicht, wir landen nur in einem Überwachungsstaat." Für FFP2-Masken in den Geschäften und für noch mehr Tests sei er aber offen.