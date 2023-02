Erst gefördert, jetzt gefordert - Was Oberhof künftig liefern muss

"Wem gehört Oberhof?" … fragt der MDR in einer neuen Folge seiner preisgekrönten Doku-Reihe "Wem gehört der Osten?". Die Doku steht zum Abruf in der ARD Mediathek bereit und wird am 7. Februar, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen sein.



Das aktuelle Geschehen zu den Wintersport-Weltmeisterschaften in Oberhof begleitet die MDR-Dokumentation "Weltmeisterstadt Oberhof", die ebenfalls in der ARD Mediathek abrufbar ist.