In der Sendung ging es auch um die Frage, warum es immer mehr private Krankenhäuser gibt. Der Geschäftsführer der öffentlich geführten Thüringen-Kliniken Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck, Thomas Krönert, sprach von einer "ständigen Unterfinanzierung" seitens der Politik. Die Häuser seien deshalb gezwungen, aus ihrem Tagesgeschäft Überschüsse zu generieren, um zu investieren, was nicht deren eigentliche Aufgabe sei. "Die Fehlpolitik" habe vor allem in Ostdeutschland in den vergangenen 20 Jahren dazu geführt, dass viele Krankenhäuser in die Privatisierung gegangen sind.