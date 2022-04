Für die Agrarwissenschaftlerin Kerstin Wydra von der FH Erfurt ist die Suche nach immer neuen Flächen nicht unbedingt der richtige Weg: Sie betonte, dass 60 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für die Futtermittelproduktion reserviert seien. "Man kann an diesem Verhältnis etwas ändern und mehr in die Nahrungsmittelproduktion gehen." Denn mit dem Anteil an Fleisch wie bisher könne die Weltbevölkerung künftig nicht mehr ernährt werden. "Wenn wir weniger Fleisch essen und die Futtermittelproduktion durch Nahrung ersetzen, wäre es einfacher."

Bauernpräsident Wagner entgegnete: "Diese Unterteilung in Teller, Trog, Tank gibt es bei uns nicht." Er nannte Beispiele, weshalb nicht so leicht in Futtermittel und Lebensmittel unterschieden werden könne. Das Fleisch sei für die Ernährung da, und da komme es auf Proteine und andere Inhaltsstoffe an. Bei der Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel fielen auch Nebenprodukte an, die im Tierfutter landen. In Thüringen könne wetterbedingt auch nicht jedes Jahr Brotweizen angebaut werden, sagte er.