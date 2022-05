Um Personalien ging es in der von Andreas Menzel und Lars Sänger moderierten Sendung aber nur am Rande. Gerungen wurde um die Frage, was linke Politik ist und wie die Partei aus der Krise kommt. Denn Skandale, Zoff und Wahlpleiten gab es aus Sicht der Partei in den vergangenen Wochen und Monaten in unschöner Regelmäßigkeit: