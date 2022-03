Debatte in MDR-Sendung "Fakt ist!" Politiker von CDU, FDP und Linken gegen Wiederbelebung der Wehrpflicht

Die in Deutschland diskutierte Idee, die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht wiederzubeleben, scheint wenig Freunde zu haben. In der Sendung "Fakt ist!" nannten Politiker von CDU, FDP und Linken diese Idee unrealistisch. Eine allgemeine Dienstpflicht, die eine Pflichtzeit in der Bundeswehr oder im sozialen Bereich vorsieht, sei indes "gar nicht so verkehrt", meint der Thüringer CDU-Landtagsabgeordnete Herrgott. Der FDP-Abgeordnete Faber und die Linke-Politikerin Vogtschmidt sahen das anders.