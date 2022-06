Debatte um Windkraft-Ausbau Thüringer CDU hält am Verbot für Windräder im Wald fest

Die Thüringer CDU hält am Verbot für Windkraftanlagen in Waldgebieten in Thüringen fest. "Das ist für uns nicht verhandelbar", sagte Generalsekretär Christian Herrgott am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Mit Blick auf Pläne des Bundes, den Ländern Vorgaben für Vorrangflächen für die Windkraft zu machen, sagte Herrgott, notwendig seien kein Flächenziel, sondern ein Energievolumenziel. Zudem müsse der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Einklang mit den Menschen vor Ort erfolgen und nicht gegen sie.

Christian Herrgott, Generalsekretär der Thüringer CDU Bildrechte: MDR/Jens Borghardt