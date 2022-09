So bekämen derzeit 20 Millionen Haushalte in Deutschland Post von ihren Stadtwerken, in denen ihnen die Gasumlage angekündigt werde. "Tatsächlich wird aber schon diskutiert, das nächste Woche wieder abzuschaffen", so die CDU-Politikerin. Derzeit werde an vielen Stellen Geld für Projekte ausgegeben, die zumindest zurzeit nicht notwendig seien. Als Beispiel nannte Tillmann das Neun-Euro-Ticket. Grundsätzlich sei das ja eine gute Idee. "Aber warum hat man das in den Sommerferien gemacht?" Hier seien 2,5 Milliarden Euro ausgegeben worden, "die wir jetzt nicht mehr haben".