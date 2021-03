In eigener Sache Falschmeldung über geschlossene Schulen kursiert im Netz

In den sozialen Medien wird gegenwärtig eine MDR-Grafik mit veraltetem Inhalt verbreitet. Dabei geht es um die Schließung von Schulen und Kitas in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Diese Meldung ist falsch!

So wird für Thüringen konkret behauptet, dass die Schulen und Kitas ab 17. März bis zum 17. April geschlossen bleiben. Ähnliches wird für Sachsen und Sachsen-Anhalt behauptet. Die Grafik stammt aus dem Vorjahr 2020, als die Schulen infolge der damals aufkommenden Corona-Pandemie tatsächlich geschlossen wurden.



Ob Kindergärten und Schulen öffnen dürfen, ist in Thüringen gegenwärtig vom Infektionsgeschehen in den Landkreisen und Städten abhängig. Bis zu einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 dürfen alle Klassen im eingeschränkten Regelbetrieb unterrichtet werden.



Liegt die Inzidenz darüber, ist dies nur für die Klassenstufen eins bis sechs möglich. Das Land gibt die Empfehlung aus, Schulen und Kindertageseinrichtungen ab einer Inzidenz von 150 zu schließen. Letztendlich entscheiden das aber die Kreise und Städte.