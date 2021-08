Seit August werden in Thüringen die Familien-Gutscheinhefte ausgegeben.

Seit August werden in Thüringen die Familien-Gutscheinhefte ausgegeben.

Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch höher liegen, da nur etwa jede zweite Ausgabestelle landesweit die Anzahl der ausgegebenen Gutschein-Hefte mitgeteilt hat. Insgesamt gibt es in Thüringen rund 360.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die die sogenannte Familienkarte nutzen könnten.

Eine Umfrage von MDR THÜRINGEN hatte zuvor ergeben, dass noch immer nicht alle Familien einen Brief zum Abholen der Gutscheinkarten bekommen haben. Laut Ministerium können diese Familien, die Karte auch ohne das Anschreiben in den Ausgabestellen erhalten. Dafür stehe in den Ausgabestellen ein entsprechendes Formular bereit.