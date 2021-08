Thüringer Familien können ab dieser Woche die neue Familienkarte des Freistaates abholen und in mehr als 150 Freizeit- und Kultureinrichtungen einsetzen. Wie das Sozialministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, werden in dieser Woche die Briefe an Familien mit kindergeldberechtigten Kindern versandt. Mit den Anschreiben können Eltern dann in 39 Abholstellen in Thüringen ihr Gutscheinheft abholen.

Die Hefte gibt es in ausgewählten Touristeninformationen, Impfstellen und Museen. In Erfurt sind die Gutscheinhefte beispielsweise bei der Thüringer Tourismus-Gesellschaft erhältlich, in Jena im Stadtmuseum und in Pößneck in der Impfstelle im Krankenhaus.

Die Thüringer Familienkarte beinhaltet für jedes Kind pro Familie Wertmarken in Höhe von 50 Euro. Sie gelten nach Information des Sozialministeriums bis zum 14. November 2021. Ursprünglich sollte das Gutscheinheft bereits zu Beginn der Sommerferien fertig sein. Allerdings gab es Lieferengpässe in der Papierindustrie, so dass die Druckerei in Gera die Hefte erst in der vergangenen Woche drucken konnte.

Das Gutscheinheft besteht aus vielen kleineren Wertgutscheinen. Bildrechte: MDR/Sozialministerium Thüringen

Kostenlos in mehr als 150 Freizeiteinrichtungen

Mit den Wertmarken können Kinder und deren Eltern aktuell mehr als 150 Freizeit- und Kultureinrichtungen kostenlos besuchen. Bei teureren Angeboten kann zugezahlt werden. Aktuell beteiligen sich an der Aktion 47 Museen, 26 Hallen und Freibäder, neun Theater, acht botanische Gärten und sechs Tierparks und ein Zoo. "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, ein landesweites Netz von Ausgabestellen zu organisieren", sagte Sozialministerin Heike Werner (Linke). Profitieren würden von der Familienkarte nicht nur Kinder, sondern auch die Freizeiteinrichtungen. Für alle sei die Corona-Pandemie eine anstrengende Zeit gewesen.