Thüringen Ausgabe von Familienkarte läuft in einigen Regionen schleppend

Die Familienkarte läuft in Thüringen nur schleppend an. Auch drei Wochen nach Ferienbeginn warten in einigen Regionen noch immer Familien auf das Gutscheinheft. Es enthält Wertmarken in Höhe von 50 Euro für jedes Kind. Mittlerweile sind die 250.000 Briefe zum Abholen der Gutscheinkarten laut Sozialministerium aber verschickt worden. Die Thüringer Familienkarte enthält Wertmarken für den Besuch von Freizeit- und Kultureinrichtungen. Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Kaum Nachfrage in Erfurt und Weimar

In Weimar sind nach Angaben der Stadtverwaltung bislang elf Gutscheinhefte ausgegeben worden. Grund ist offenbar, dass in vielen Familien die Informationen über das Angebot und die Abholmöglichkeiten bislang nicht angekommen sind. Insgesamt gibt es in der Stadt rund 8.000 Kinder. In Erfurt wurden laut Thüringer Tourismusgesellschaft in der Ausgabestelle am Bahnhof 125 Hefte ausgegeben. Das Prozedere sei viel zu kompliziert, hieß es in Erfurt. In Eisenach, Hildburghausen und Nordhausen wurden die Hefte bislang so gut wie gar nicht nachgefragt.

Mehr Interesse in Ostthüringen

In Ostthüringen wird das Angebot hingegen besser angenommen. In Pößneck wurden bereits 600 der kostenlosen Gutscheinhefte ausgegeben, in Gera und Rudolstadt über 1.000. Dort mussten bereits Hefte nachbestellt werden.

Angebot für Kindergeld-Berechtigte

Das Angebot des Landes richtet sich an alle Kindergeld-Berechtigten in Thüringen, das sind rund 360.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es enthält Wertmarken für den Besuch von Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Gesamtwert von 50 Euro. Aus Kostengründen verschickt das Land die Hefte jedoch nicht per Post, sondern informiert die Berechtigen schriftlich, wo sie sich die Hefte abholen können.

Der "Verband kinderreicher Familien Thüringen e.V." begrüßt die Aktion grundsätzlich. Die Hürden, um an die Gutscheine zu kommen, seien aber teilweise zu hoch.