Die Thüringer Familienkarte Die Thüringer Familienkarte sind Gutscheinhefte. Aus ihnen können Wertcoupons herausgetrennt werden und damit der Eintritt an den teilnehmenden Freizeit- und Kultureinrichtungen in Thüringen beglichen werden. Das Gutscheinheft hat einen Wert von 50 Euro. Die Wertmarken können noch bis zum 14. November eingelöst werden. Abholberechtigt sind alle Familien mit Kindern, die Kindergeld beziehen.

Die Familienkarte wird inzwischen bei etwa 270 Einrichtungen in Thüringen akzeptiert. Damit hat sich die Zahl der Häuser seit dem Start fast verdoppelt. Zu den Einrichtungen gehören Museen, Kinos, Zooparks und Schwimmbäder. Auch sie profitieren von der Familienkarte und berichten von einem Besucheranstieg.

Das Sozialministerium hatte die Abholscheine im August per Post an kindergeldberechtigte Familien verschickt. Wer diesen verbummelt haben sollte, kann seine Familienkarte trotzdem noch abholen: Dafür muss an den Ausgabestellen ein Formular ausgefüllt und zusätzlich ein Nachweis über die Kindergeldberechtigung vorgelegt werden. Eine Übersicht über die Ausgabestellen und die Einrichtungen, die die Wertgutscheine akzeptieren, sind auf der Internetseite des Sozialministeriums zu finden.