Am 24. August ist eine neue Corona-Verordung in Kraft getreten. Mit ihr werden die Corona-Regeln künftig nicht mehr allein auf Grundlage der Inzidenzwerte festgelegt. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern und auf Intensivstationen ist entscheidend. Welche Regeln im jeweiligen Landkreis gelten, wird nun in einem Vier-Stufen-System erfasst. Nach der Basisstufe werden die Regeln in drei Warnstufen verschärft.

Allgemeine Muss-Regeln gibt es nicht. Grundsätzlich empfiehlt das Gesundheitsministerium, noch immer die AHA-Regeln einzuhalten. Also Abstand halten (1,5 Meter), Hygienemaßnahmen umsetzen (Hände desinfizieren, etc.) und Alltagsmasken tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Empfohlen wird auch die Kontakte insbesondere in Innenräumen zu beschränken.

Kontaktbeschränkungen gibt es nur beim Eintreten der Warnstufen, die weiter unten genauer erklärt werden. In der Basisstufe sind größere private Feiern grundsätzlich möglich. Ab 70 Personen unter freiem Himmel oder 30 Personen in geschlossenen Räumen müssen Feierlichkeiten jedoch fünf Tage im Voraus der örtlichen Behörde angezeigt werden.

Öffentliche Veranstaltungen sind ebenfalls fünf Tage im Voraus anzuzeigen. Für Großveranstaltungen ab 500 Personen in geschlossenen Räumen, bzw 1.000 Personen im Freien gilt eine Genehmigungspflicht durch die örtlichen Behörden. Großveranstaltungen müssen mit einem Vorlauf von 10 Tage angemeldet werden.

Die Maskenpflicht bleibt für alle Personen ab 16 Jahren bestehen. Zu tragen sind medizinische oder qualifizierte Gesichtsmasken. Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren müssen lediglich eine Alltagsmaske tragen.

Die Pflicht gilt in

Geschäften und Dienstleistungsbetrieben

bei Veranstaltungen

in medizinischen oder therapeutischen Einrichtungen

im ÖPNV (auch in Reisebüssen)

in Gaststätten

bei Versammlungen

bei Sitzungen kommunaler Gremien

bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen

Die Maskenpflicht entfällt bei sportlicher Betätigung, im Nassbereich und am Sitzplatz bei Veranstaltungen, Versammlungen und im Restaurant.

Eine Testpflicht gilt nur in geschlossenen Räumen

bei körpernahen Dienstleitungen, bei denen keine Maske getragen werden kann

bei Orchesterproben mit Gesang oder Blasinstrumenten

in Diskotheken und vergleichbaren Betrieben

in Bordellen und vergleichbaren Betrieben

beim Besuch von Pflegeeinrichtungen

Ausgenommen von der Testpflicht sind geimpfte oder genesene Menschen, die über einen entsprechenden Nachweis verfügen.

Einen Corona-Test muss nur in gewissen geschlossenen Räumen vorgelegt werden. Ausgenommen sind geimpfte und genesene Menschen. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Eine Kontaktverfolgung muss in geschlossenen Räumen gewährleistet werden. Dies gilt für

öffentliche Veranstaltungen

Freizeiteinrichtungen

Bildungsangebote (z.B. Fahrschule, Volkshochschule, Nachhilfe)

Schullandheime

gewerbliche Übernachtungen (z.B. Ferienwohnung, Hotel)

Fitnessstudios, Saunen, Schwimmbäder

sportliche Betätigungen

Gaststätten

in Diskotheken und vergleichbaren Betrieben

in Bordellen und vergleichbaren Betrieben

in Spielhallen, Casions, Wettbüros und vergleichbaren Betrieben

Mit dem neuen Frühwarnsystem werden alle Thüringer Kreise und kreisfreien Städte in vier Stufen eingeteilt, die maßgeblich von der 7-Tages-Inzidenz (Leitindikator) sowie der Hospitalisierungs-Inzidenz und Intensivbettenbelegung (Zusatzindikatoren) im Kreis abhängen. In der Basisstufe (grün) sind die Corona-Regeln wie in den vorherigen Absätzen aufgeführt zu berücksichtigen. Mit dem Inkrafttreten der drei Warnstufen (gelb, orange, rot) können diese Regeln durch zusätzliche Regeln ergänzt, bzw verschärft werden.