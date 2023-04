Alle Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs sollen das Ticket verkaufen - so ist jedenfalls der Plan. Nach dem Willen des Bundes soll das Ticket ein digitales sein - also eine Smartphone-App oder eine Chipkarte. Auf den Seiten vieler Verkehrsunternehmen finden sich schon Ankündigungen - zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, die das Ticket in ihrer App DB Navigator sowie in ihren Reisezentren anbieten will.

Hier gilt das 49-Euro-Ticket: Regionalexpress auf dem Erfurter Hauptbahnhof. Bildrechte: dpa