Am Montag (11. Oktober) enden die kostenlosen Corona-Tests. Die Tests müssen dann in der Regel selbst bezahlt werden. Bislang wurden die sogenannten Bürgertests vom Staat bezahlt. Damit ist nun Schluss. Das legt eine neue Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums fest, die einen entsprechenden Bund-Länder-Beschluss umsetzt. Begründung dafür ist, dass sich die meisten Menschen in Deutschland inzwischen gegen Corona impfen lassen können.