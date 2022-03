Die Thüringer Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge (BIMF) hat eine Internetseite veröffentlicht, auf der alle Informationen zur Einreise gesammelt sind. Hier finden Helfer sowohl Kontaktdaten als auch generelle Informationen über erste Schritte und Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Weiterhin sind dort Angebote für Menschen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, in Englisch und Ukrainisch verlinkt.

Das Bundesinnenministerium verabschiedete am 7. März 2022 die "Verordnung zur vorübergehenden Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen". Diese trat am 9. März in Kraft und besagt, dass rückwirkend zum 24. Februar dieses Jahres Menschen, die sich seit Beginn des Krieges im Land aufgehalten haben, keinen Aufenthaltstitel für Deutschland benötigen. Diese Menschen, vor allem ukrainische Staatsangehörige, aber auch Ausländer, die sich zu der Zeit im Land befunden haben, können also ohne spezielle Aufenthaltsgenehmigung in die Bundesrepublik einreisen und hier vorerst für 90 Tage unterkommen.

Die Bereitschaft der Thüringer, Menschen aus der Ukraine zu helfen, ist hoch. Neben Sachspenden stellen viele Thüringer Unterkünfte für Menschen aus der Ukraine bereit. Ukrainerinnen und Ukrainer können bei Verwandten sowie Bekannten unterkommen, oder über die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Suhl untergebracht werden. Wer eine Unterkunft anbietet oder sucht, kann dies hier registrieren. Auf der Seite der BIMF gibt es außerdem eine Liste mit Kontaktdaten aller Thüringer Regionen.

Nein. Es gibt keine Meldepflicht für Flüchtlinge aus der Ukraine. Anders als Flüchtlinge aus Kriegsgebieten wie Afghanistan oder Syrien, müssen Menschen aus der Ukraine keinen Asylantrag stellen, sondern erhalten bei der Einreise automatisch ein Touristenvisum und somit das Recht auf 90 Tage Aufenthalt. Dieser kann auf bis zu drei Jahre verlängert werden.

Wer sich allerdings bei der örtlichen Behörde meldet, wird nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes behandelt. Das erlaubt, einen Antrag auf eine Arbeitserlaubnis stellen zu können sowie einen Anspruch auf finanzielle Leistungen.

Ja. Wer ukrainische Geflüchtete bei sich aufgenommen hat, soll dies bei der zuständigen Behörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt melden. Die BIMF empfiehlt, sich mit der zuständigen Ausländerbehörde in Kontakt zu setzen.

Ja. Das Asylbewerberleistungsgesetz garantiert Personen, die nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes wegen Krieges in ihrem Heimatland aufgenommen werden, einen Anspruch auf Leistungen. Wer sich dementsprechend bei der örtlichen Behörde meldet, kann Leistungen beziehen.

Ja. Wer sich bei der Behörde meldet, kann im selben Verfahren auch einen Antrag auf Arbeitserlaubnis stellen. Wird dieser genehmigt, ist es auch Ukrainerinnen und Ukrainern möglich, in Thüringen zu arbeiten.

Wer Geflüchtete bei sich unterbringt, hat keinen generellen Anspruch auf Unterstützung. Allerdings könnte sich das bald ändern. Der Landkreis Saalfeld-Rudoldstadt bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern schon eine Vergütung an. Nun fordert auch SPD-Chef Georg Maier, dass landesweit eine finanzielle Entschädigung garantiert werden soll.

Er schlägt eine Hilfspauschale von 150 Euro für die private Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Diese Pauschale sollte monatlich und pro Person gezahlt werden, sagte Maier nach einer Beratung mit kommunalen Vertretern der SPD. Thüringer, die Wohnraum bereitstellten, müssten auch Betriebs- und Energiekosten dafür zahlen. Dort setze die Hilfspauschale an. Das Beantragen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bleibe davon unberührt.

Maier sagte, die Menschen hierzulande müssten sich darauf einstellen, dass sich der Konflikt noch über Monate hinziehen könne. Die Zahl der Flüchtlinge könnte noch deutlich steigen. Private Angebote, diese Menschen gut unterbringen, nannte Maier "unerlässlich". Dafür brauche es aber eine sichere Finanzierung.

In Thüringen gibt es viele Möglichkeiten, Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen. Zum einen kann man Menschen bei sich aufnehmen, zum anderen helfen Sachspenden. Diese gehen teilweise an die ukrainische Grenze, werden aber auch vor Ort in Thüringen benötigt.

Der Kommunalservice Jena (KSJ) nimmt Spenden an, die an ankommende Familien gegeben werden. Wer Haushaltsgegenstände abzugeben hat, kann dies seit Dienstag am Wertstoffhof in Jena tun.

Auch das "Stöberhaus" der Stadtwerke Erfurt wird ukrainische Geflüchtete mit Möbeln und Haushaltsgegenständen unterstützen, teilte ein Sprecher MDR THÜRINGEN mit. Demnach sei die Wohnungsbau-Genossenschaft auf das Gebrauchtwarenhaus zugekommen, da für die Flüchtlinge zwar Wohnungen zur Verfügung stünden, diese aber größtenteils nicht möbliert seien. In der kommenden Woche sollen die ersten Wohnungen eingerichtet werden. Bezahlt werden soll das über das Sozialamt. Das "Stöberhaus" bittet Bürger um Möbelspenden von kleinen Küchen und Schränken, da diese am meisten gebraucht werden.