Das Bundesinnenministerium verabschiedete am 7. März 2022 die "Verordnung zur vorübergehenden Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen". Diese trat am 9. März in Kraft und besagt, dass rückwirkend zum 24. Februar 2022 Menschen, die sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine aufgehalten haben, keinen Aufenthaltstitel für Deutschland benötigen. Sie können daher ohne spezielle Aufenthaltsgenehmigung in die Bundesrepublik einreisen und hier vorerst für 90 Tage unterkommen.