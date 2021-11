Wie der Wasunger Carneval Club mitteilte, finden zum Auftakt des 487. Wasunger Karnevals zunächst zwei Veranstaltungen statt. Am Donnerstag, 11. November, um 11:11 Uhr wird es einen kleinen Saisonauftakt an der Narrenburg geben. Am Samstag, 13. November, um 14:11 Uhr kann die Karnevalszeit mit Kostümen auf einer Karnevalskonfettiparty im Schöppenwerthpark gefeiert werden. Welche Corona-Regel auf den Veranstaltungen gelten, war zunächst unklar.

In Wasungen wird es aber auch in dieser Faschingssaison wegen der Pandemie keinen traditionellen Straßenumzug geben. Wie Karnevalspräsident Martin Krieg MDR THÜRINGEN sagte, ist ein Umzug mit Abstandsregeln nicht möglich. Der Wasunger Carneval Club könne sich die Ausgaben für Sicherheitspersonal nicht leisten. Trotzdem möchte der Verein "an möglichst vielen Standorten närrische Veranstaltungen durchführen". Geplant war der Umzug ursprünglich für den 26. Februar 2022.

In Erfurt wird am 11. November die Saisoneröffnung der 72. Kampagne im Erfurter Karneval am Fischmarkt gefeiert. Vorerst werden sich die Vereine der Gemeinschaft Erfurter Carneval dieses Jahr an einer neuen Stelle treffen und dann über den Anger und die Schlösserstraße zum Fischmarkt laufen. Pünklich um 11:11 Uhr wird vor dem Rathaus das Narrenwecken stattfinden. Am Abend, um 19:11 Uhr, ist die feierliche Proklamation des Erfurter Prinzenpaares der Saison 2021/2022 im Kaisersaal geplant. Für den Prinzenball gilt die 3G+-Regel (geimpft/genesen/mit PCR-Test getestet).

In Erfurt wird bereits auch das Närrische Altstadtfest am Domplatz mit Rathaussturm, Festzelt und dem 46. Erfurter Karnevalsumzug für Februar 2022 geplant.

Der Handwerker Carnevalsverein Weimar veranstaltet am 11. November um 11:11 Uhr seinen Faschingsauftakt. Vor dem Ersatzrathaus am Herderplatz werden die Rathausschlüssel mit Getöse übernommen.

"Wir wissen überhaupt nicht, was passiert", sagte der Präsident der Meininger Karnevalsgesellschaft (MKG), Frank Schäfer, mit Blick auf den Saisonauftakt 2021/2022. Zwar habe man die traditionelle Schlüsselübergabe am Rathaus in einer abgespeckten Version mit einer Übergabe durchs Fenster angedacht - auf großes Trara werde man wohl oder übel aber am 11. November verzichten. Doch man habe sich etwas "Genehmigungskonformes" einfallen lassen. Mit einem "Närrischen Tanztee" und einem "Närrischen Markt" auf ihrem Vereinsgelände wollen die Meininger das gesamte Wochenende über unter freiem Himmel feiern.

Der Närrische Markt soll vom 12. November bis 14. November im Haus der guten Laune jeweils um 11:11 Uhr öffnen. Geplant sind unter anderem "Närrisches Treiben" mit Karussell, Schießbude und Grillen sowie Konfetti-Party und bunter Trödelmarkt.

Der traditionelle Karnevalsauftakt auf dem Marktplatz in Bad Salzungen wurde zum zweiten Mal abgesagt. Aufgrund der Corona-Situation verzichten die städtischen Karnevalsvereine auf eine Veranstaltung am 11. November. Die geltenden Bestimmungen zur Durchführung von Veranstaltungen erfordern einen kontrollierten Zugang und ein eingezäuntes Areal. Das lässt sich auf dem Markt nicht umsetzen.