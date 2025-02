Teils sehen sich Faschingsvereine auch durch die vorgezogene Bundestagswahl vor organisatorische Herausforderungen gestellt. So habe der eigentlich für den 23. Februar geplante Umzug in Ohrdruf mit bis zu 2.000 Aktiven um eine Woche auf den 16. Februar vorverlegt werden müssen, sagte Matthes. Andernorts würden die von den Narren genutzten Säle als Wahllokale benötigt, weswegen Veranstaltungen wie Kinder- oder Rentnerfasching teils verschoben werden müssten. Dies sei aber meistens kein Problem.

Inhaltlich wiederum biete die Wahl reichlich Stoff für Büttenreden und Gesangstexte, so Matthes. "Das waren ja Steilvorlagen, was die Ampel angestellt hat . Das kann sich kein Narr ausdenken."

An diesem Wochenden finden neben Ohrdruf bereits weitere Thüringer Straßenkarnevals statt. So sammelten sich im Kreis Sömmerda etwa in Weißensee Samstagnachmittag die Narren, um als bunter Lindwurm durch die Stadt zu ziehen. Einen Tag später ziehen die Karnevalisten in Schwerstedt mit zehn Gastvereinen durch den 600-Einwohner-Ort. Der erste Straßen-Karnevalsumzug war traditionsgemäß am 11. Januar in Kannawurf ebenfalls im Kreis Sömmerda.