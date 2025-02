Römhild

Im Kreis Hildburghausen findet in Römhild am 2. März ab 13:30 Uhr der große Umzug statt. Es gibt dabei auch Tanz und eine Prämierung.

Schalkau

In Schalkau im Kreis Sonneberg startet der Karnevalsumzug am 2. März ab 14 Uhr als einer von mehreren Programmpunkten an dem Tag. So ist auch ein Kinderfasching geplant.

Sonneberg

Auf den Straßen von Sonneberg wird am Dienstag richtig gefeiert. Der Karnevalsumzug findet am Dienstag, dem 4. März, ab 14 Uhr statt. Auf dem Piko-Platz und am Rathaus werden Stände aufgebaut.

Stadtilm

In Stadtilm im Ilm-Kreis geht's am 1. März ab 13:11 Uhr ab dem Marktplatz los mit dem Faschingsumzug des SSC.

Themar

Wer sich am 2. März um 15:11 Uhr im Landkreis Hildburghausen am Klubhaus in Themar einfindet, kann Teil des diesjährigen Umzugs werden.

Viernau

Viernau, einem Ortsteil von Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, wartet gleich mit drei Umzügen zur Fünften Jahreszeit auf: Am 1. März ab 19 Uhr startet der Fackelumzug. Am 2. März Februar ab 14 Uhr ist der große Festumzug geplant und am 3. März, ebenfalls ab 14 Uhr der Rosenmontagsumzug.

Wasungen

Karneval wird in Wasungen schon seit über 500 Jahren gefeiert. In dem Ort Wasungen im Kreis Schmalkalden-Meiningen startet einer der bekanntesten Festumzüge am 1. März ab 14:11 Uhr mit rund 1.500 Narren und Närrinnen und rund 100 Bildern. Bereits am 26. Februar ab 18:11 Uhr gibt es einen Fackelumzug ab der Narrenburg und am 28. Februar an 14:11 Uhr gibt es den Umzug des Kindergartens und der Schulen.