Heiligenstadt

Faschingsfans können sich in Heiligenstadt im Eichsfeld auf den Umzug am 2. März ab 14 Uhr freuen.

Ichstedt

Die diesjährige Saison ist bereits die 69. des Karnevalvereins IKV in Ichstedt im Kyffhäuserkreis. Dazu gehört auch ein Umzug am 1. März ab 11:11 Uhr ab der Gaststätte "Waldblick". Danach gibt es noch eine Party in der Gaststätte.

Roßleben

Der Faschingsumzug des RCC in Roßleben im Kyffhäuserkreis findet am 22. Februar ab 14:11 Uhr statt.

Sondershausen

Aus dem Kyffhäuser-Kreis beteiligen sich auch die Narren aus Sondershausen am Karnevalsumzug am Rosenmontag, 3. März, ab 9:30 Uhr.

Camburg

Am 2. März startet ab 14:30 Uhr in Camburg im Saale-Holzland-Kreis der Umzug des Camburger Carneval-Clubs Concordia.

Greiz

In Greiz ist der traditionelle Rosenmontagsumzug für den 3. März geplant. Ab 13 Uhr soll es losgehen. Es werden wieder Tausende Besucher erwartet. Auf dem Von-Westernhagen-Platz gibt es danach eine Party.

Neustadt an der Orla

Auch im Saale-Orla-Kreis gehen die Narren auf die Straße beim größten Ostthüringer Faschingsumzug: Am 2. März startet der Umzug der Duhlendorfer Karnevalsgesellschaft ab 14 Uhr. Danach gibt es eine Party in der Sport- und Festhalle.

Oelze/Katzhütte

Am 2. März gibt es einen Faschingsumzug ab 13:30 Uhr im Schwarzatal im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Der Umzug vom Karnevalverein Oelze startet an der Wendestelle Masserbrück in Katzhütte.

Weida

Die Fünfte Jahreszeit wird in Weida im Kreis Greiz auch am 2. März mit einem Umzug gefeiert. Startpunkt ist der Rewe-Parkplatz ab 13 Uhr. Anderthalb Stunden später schließt der Kinderfasching an den Umzug an.

Wurzbach

Am 1. März wird im Saale-Orla-Kreis das Stadtgebiet von Wurzbach in eine Faschingsmeile verwandelt.

Bildrechte: imago images / lausitznews.de

Benshausen

Der Karnevalverein Benshausen wird in dem Ort bei Zella-Mehlis am 1. März ab 14:11 Uhr ein Festumzug ausrichten - unter dem diesjährigen Motto "Zont hon mer's WIDDER".

Dillstädt

Am 2. März ab 14:11 Uhr feiern Karneval-Fans in Dillstädt im Kreis Schmalkalden-Meiningen mit einem Umzug. Danach geht es weiter mit "Halli Galli".

Floh-Seligenthal

Der große Faschingsumzug des Flöher Kirmes- und Karnevalsvereins FKK findet in der 41. Saison des Vereins am 2. März ab 14:11 Uhr in Floh-Seligenthal im Kreis Schmalkalden-Meiningen statt.

Gräfinau

Der Umzug in Gräfinau im Ilm-Kreis zieht am 2. März ab 13:11 Uhr ab der LPG durch die Straßen von Gräfinau-Angstedt. Danach startet der Kinderfasching. Ausgerichtet wird nicht nur der Umzug von einem der ältesten Karnevalsvereine der Region.

Ilmenau