Kaltensundheim

Besonderen Grund zum Feiern hat der Karnevalsverein Kaltensundheim: Der KKV begeht die 40. Saison. "Soinde Helau!" heißt es am Sonntag (19. Februar) ab 14:30 Uhr beim großen Faschingsumzug. Danach geht die Party im Gebäude der Feuerwehr mit dem Hahnbergduo weiter.

Neustadt/Orla | "Duhlendorf"

Der nach Angaben der Veranstalter größte Karnevalsumzug Ostthüringens führt am Sonntag (19. Februar) durch Neustadt an der Orla - in der Fünften Jahreszeit auch als "Duhlendorf" bekannt. Ab 14 Uhr geht es von der Karl-Liebknecht-Straße über Ernst-Thälmann-, August-Bebel- und Mühlstraße zum Markt. Wer danach nicht nach Hause gehen möchte, kann direkt im Anschluss ab 17 Uhr der "närrischen Ausgelassenheit" in der Festhalle frönen.

Im vergangenen Jahr gab es in "Duhlendorf" nur einen Miniatur-Fasching. 2023 soll wieder groß gefeiert werden. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Weida

Zurück in die 90er versetzen sich die Karnevalisten in Weida: "Hüfthose, Buffalos und Arschgeweih, viele von uns waren mit dabei. Loveparade, Backstreet Boys und Britneys Lieder, irgendwann kommt alles wieder." Wer sich der Zeitreise anschließen möchte, kann das beim Faschingsumzug am Sonntag (19. Februar) tun. Start ist 12 Uhr, im Anschluss wird auch noch der Kinderfasching gefeiert.

Floh-Seligenthal

Fünf eigene Wagen wird der Flöher Kirmes- und Karnevalsverein FKK am Sonntag (19. Februar) auf die Straße schicken, wenn der Faschingsumzug durch Floh-Seligenthal rollt. Auch befreundete Karnevalsvereine und altbekannte Umzugsgruppen sollen mit von der Partie sein. Unter dem Motto "Net Frau net Mo boas da no" geht es 14:11 Uhr los.

Heldburg

Die historische Altstadt bildet die Kulisse für den Festumzug in Heldburg. Start ist am Sonntag (19. Februar), 13:30 Uhr. Danach wird noch Kinderfasching gefeiert.

Ilmenau

In Ilmenau rollen die Festwagen am Sonntag (19. Februar), 14:30 Uhr, an der Festhalle los. Traditionell säumen Tausende Gäste die Route durch die Stadt. Der Zeremonienmeister erwartet dann die Feiernden - angeführt vom Elferrat und dem Prinzenpaar - am Rathaus, wo schließlich alle Wagen vorgestellt werden.

Sonneberg

Wie in vielen anderen Orten war auch der Umzug in Sonneberg in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun wollen die Narren am Faschingsdienstag (21. Februar) wieder durch die Straßen ziehen. Treffpunkt ist in der Coburger Straße an der Kreuzung zur Erholungsstraße. Ab 14 Uhr geht es dann durch die Innenstadt zum Bahnhofsplatz. Hunderte Schaulustige werden an den Straßenrändern erwartet.

Wasungen

Die Thüringer Karnevalshochburg Wasungen will trotz deutlich gestiegener Kosten am Faschingsumzug festhalten. Das teilte der Wasunger Carneval Club (WCC) mit. Der Umzug ist für Samstag (18. Februar) ab 14:11 Uhr geplant. Unter dem Motto "Mie könne's ümmer nooch" werden etwa 2.000 Aktive mit rund 100 Bildern erwartet. Der Fasching in Wasungen hat eine 487-jährige Tradition, eine der ältesten in Deutschland.

Wasungen ist Faschingshochburg in Thüringen. So sah es 2020 beim großen Umzug aus. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz

Dorndorf

In Dorndorf wird am Sonntag (19. Februar) gefeiert. Der Umzug soll in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr stattfinden.

Ketten

In Ketten treffen sich die Jecken am Sonntagmittag (19. Februar). Von 12:30 Uhr bis zum Nachmittag wird es hier einen Karnevalsumzug geben.

Sünna

Ebenfalls am Sonntag (19. Februar) ist Sünna fest in der Hand der Narren. Der Umzug ist hier zwischen 15 und 16 Uhr geplant.

Treffurt